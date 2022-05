Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Mann leistete Widerstand

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 8.5.202, 3.40 Uhr wurden Polizisten zu einer Unterkunft am Birkenweg in Müssingen gerufen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Als die Beamten dort eintrafen, war die Situation ruhig und friedlich. Plötzlich ging ein 29-Jähriger auf seinen Kontrahenten los und schlug diesen. Der 37-jährige Warendorfer schlug zurück und die Polizisten mussten die Streithähne trennen. Während sich der Warendorfer beruhigte, versuchte der alkoholisierte Müssinger einen Polizisten zu schlagen. Anschließend wollte er aus dem Fenster flüchten. Die Beamten hinderten den Mann daran und fesselten ihn. Da der Müssinger nicht zugänglich war und ununterbrochen schrie, nahmen die Einsatzkräfte den 29-Jährigen in Gewahrsam. Er bespuckte die Einsatzkräfte wiederholt, so dass ihm eine Spuckhaube aufgesetzt wurde. Des Weiteren trat der Mann im Streifenwagen gegen einen Trittschutz und beschädigte diesen. Die Beamten ließen dem Aggressor eine Blutprobe entnehmen und leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.

