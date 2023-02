Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ransbach-Baumbach: Raub auf Möbelgeschäft ***Zeugen gesucht***

Ransbach-Baumbach (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Raubüberfall auf ein Möbelgeschäft in Ransbach-Baumbach. Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer betraten gegen 18:30 Uhr die Geschäftsräume in der Haselstraße und bedrohten zwei Mitarbeiter und eine Kundin mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem geringen Wechselgeldbetrag zu Fuß in unbekannte Richtung. Die drei Geschädigten wurden nicht verletzt. Beschreibung: Beide Männer waren circa 170 - 175 cm groß, 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie sprachen beide akzentfreies Deutsch und waren mit schwarzen Sturmhauben mit Sehschlitzen maskiert. Täter 1 war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen und einem blauen Oberteil mit weißer Aufschrift.

Täter 2 trug eine schwarze Sporthose und schwarzes Sweatshirt. maskiert mit schwarzen Sturmhauben und Sehschlitzen.

