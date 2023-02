Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eppenrod. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eppenrod (ots)

Am Mittwoch, den 22.Februar, kam es auf der Landesstraße 317 zwischen Eppenrod und Hirschberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der vermeintliche Hauptverursacher flüchtete. Gegen 07:35 Uhr befuhr ein Sattelzug das Steigungsstück hinter Eppenrod in Fahrtrichtung Hirschberg. Aufgrund der nassen, rutschigen Fahrbahnoberfläche konnte der Sattelzug nur in sehr geringer Geschwindigkeit fahren. Ein hinter ihm fahrender Pkw, nach Zeugenaussagen eine dunkelblaue Limousine, setzte trotz starken Nebels zum Überholen an. Der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw musste eine Notbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Eine dahinter befindliche Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin der blauen Limousine schlängelte sich an den Fahrzeugen vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung Hirschberg fort. Da sich hinter dem blauen Pkw vor dem Unfall noch weitere Fahrzeuge befunden haben sollen, bittet die Polizei Diez nun, dass diese Zeugen sich telefonisch melden (Tel. 06432-6010).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell