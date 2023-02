Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Ems

Bad Ems (ots)

Am 21.02.2023 gegen 10:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Koblenzer Straße in Bad Ems. Hierbei fuhr ein silberner PKW gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Der/ die Fahrerin des unfallverursachenden PKW setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Denzerheide fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Polizei Bad Ems sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtenden PKW machen können. Insbesondere wird nach einer/ einer Zeugin/ Zeugen gesucht, welche die Unfallörtlichkeit zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in entgegen gesetzter Richtung befuhr und offenbar auch kurz auf Grund des Zusammenstoßes anhielt. Am flüchtenden PKW dürfte eine frische Beschädigung am rechten Außenspiegel festzustellen sein.

Sofern sachdienliche Angaben gemacht werden können, sind diese bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, (02603 9700 pibadems.wache@polizei.rlp.de) zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell