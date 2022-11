Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl von E-Scooter mit Täterfestnahme in Trierer Fußgängerzone

Trier (ots)

Am verkaufsoffenen Sonntag, 27.11.2022, gegen 14:08 Uhr, kam es am Eingang der Fußgängerzone in Trier, Ecke Fleischstraße / Nagelstraße, am dortigen Heuschreckbrunnen, zu einem versuchten Diebstahl eines E-Scooters. Durch zwei aufmerksame Mädchen wurde die Tat beobachtet, videografiert und die Polizeiinspektion Trier umgehend über die Tat in Kenntnis gesetzt, sodass der Täter unmittelbar nach dem getätigten Anruf auf frischer Tat ertappt und sodann festgenommen werden konnte. Auf einem der Videos ist eine männliche Person auf einem gelben Fahrrad zu erkennen, die mit dem Täter spricht. Die Person trägt eine schwarze Jogginghose, braune Jacke und eine weiße Basecap. Die genannte Person wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen, da sie als Zeuge in Betracht kommt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die schnelle und engagierte Mithilfe der beiden Mädchen und weiterer Zeugen.

