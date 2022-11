POL-PDTR: Handtaschendiebstahl in Schweich

Trier-Ehrang (ots) - Zwischen dem 24.11. und 25.11.2022 wurde im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr ein schwarzer PKW, Marke Jaguar in der Servaisstraße in Trier Ehrang durch bislang unbekannte Täter mit silberner Sprühfarbe an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden im oberen, vierstelligen Bereich. Die Polizei in Schweich bittet um Hinweise unter der 06502-91570. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr