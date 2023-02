Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Rosenmontag

Montabaur (ots)

Am Rosenmontag, dem 20.02.2023, stoppte die Polizei aus Montabaur mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug führten. Dabei wurden mehrere verkehrsrechtliche Verstöße geahndet, bei allen Beteiligten Blutproben entnommen und diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet:

Moschheim - Um 16:47 Uhr wurde durch einen Zeugen eine alkoholisierte Fahrzeugführerin gemeldet, die mit ihrem PKW von Montabaur bis nach Moschheim fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass die 44-jährige Fahrerin mit 3,19 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Dernbach - Um 18:10 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Unfallflucht in Dernbach in der Hauptstraße mitgeteilt. Ein PKW-Fahrer hatte an einem parkenden PKW den Außenspiegel abgefahren und flüchtete daraufhin in Richtung Wirges. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige durch eine Streife in der Bahnhofstraße in Wirges angehalten und kontrolliert werden. Der 50-jährige Fahrer stand mit 1,56 Promille unter Alkoholeinfluss und besaß zudem keinen Führerschein. Dieser wurde ihm bereits in der Vergangenheit wegen einer Trunkenheitsfahrt abgenommen. Dem Beschuldigten wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Montabaur - Um 18:15 Uhr wurde in der Bahnallee in Montabaur ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Hessen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann stand dabei unter aktuellem Drogeneinfluss und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch er hat somit führerscheinrechtliche Konsequenzen zu erwarten.

Herschbach/UWW - Um 20:30 Uhr wurde von Polizeibeamten eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Selters in der Forststraße in Herschbach/UWW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Dame stand mit 1,08 Promille unter Alkoholeinwirkung und auch bei ihr wurde die Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Wirges - Um 20:51 Uhr verunfallte ein 19-jähriger junger Mann mit einem Kleinkraftrad in der Mittelstraße von Wirges. Dabei zog er sich oberflächliche Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da er jedoch mit 0,8 Promille nicht nüchtern war und zudem auch noch unter Drogeneinfluss stand, wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Tatsache, dass an dem Motorroller zudem bauliche Veränderungen vorgenommen wurden und dieser dadurch deutlich schneller als erlaubt fuhr, wurde das Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Der beschuldigte Heranwachsende muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell