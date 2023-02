Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt auf der BAB 27 und L135 im Bereich Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27/L135. Am Samstagabend (04.02.2023) gegen 18:15 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariates Geestland einen PKW auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu kontrollieren. Nach dem Einschalten der Anhaltesignale beschleunigte der Fahrzeugführer des PKW Ford Mondeo stark und fuhr an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der BAB27 ab. Er flüchtete im Anschluss mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die L 135 in Richtung Hagen und schaltete zwischenzeitlich das Licht aus. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehr mehrere Verkehrsteilnehmer sehr riskant. Der Fahrzeugführer, ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde Hagen im Bremischen, konnte im weiteren Verlauf im Bereich Loxstedt-Schwegen durch die Polizei festgenommen werden. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

