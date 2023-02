Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Beamte des Polizeikommissariats Geestland stellten am Samstag (04.02.2023) und in der Nacht zum heutigen Sonntag mehrere Verkehrsstraftaten in Debstedt fest. In jedem der Fälle durften die Kontrollierten ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Gegen 11:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Schiffdorfer mit seinem Kleintransporter kontrolliert. Er war hierbei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren wurden Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da er die Fahrt zugelassen hatte.

Ebenfalls gegen 11:00 Uhr wurde ein weiterer Kleintransporter kontrolliert. Auch dieser Fahrzeugführer, ein 55-jähriger Geestländer, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Bremerhavener kontrolliert. Er war zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell