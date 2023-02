Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven/Wesermarsch: Betrug durch falsche Mitarbeiter von Entsorgungsfirmen +++ Warnhinweis für Gastronomen

Cuxhaven (ots)

In den Bereichen Otterndorf, Geestland und Brake ist es seit Jahresbeginn 2023 zu mindestens drei Betrugstaten zum Nachteil von Gastronomiebetrieben gekommen. Die Polizei erklärt das Vorgehen der Betrüger.

Bei den geschädigten Firmen handelt es sich um Gastronomiebetriebe, die Verträge mit Entsorgungsfirmen abgeschlossen haben, in denen die Abholung von Altöl (wie zum Beispiel Frittieröl) geregelt ist. Für die Abholung und weitere Verwertung zahlen die Entsorgungsfirmen vereinbarte Beträge an die Gastronomiebetriebe. In drei Fällen wurden nun Betriebe von Personen aufgesucht, die sich als Mitarbeiter dieser Entsorgungsfirmen ausgaben, und das Altöl in Empfang nahmen. Eine spätere Bezahlung erfolgte in diesen Fällen nicht. Der Betrug wurde zumeist nach einigen Tagen bemerkt, wenn die "echten" Mitarbeiter der Entsorgungsfirma erschienen. Es entstanden jeweils Schäden in Höhe von einigen hundert Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte können sich an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Gastronomiebetriebe sollten im Zweifel Kontakt zur Entsorgungsfirma aufnehmen und sich die Identität des Abholers bestätigen lassen.

