POL-FR: Denzlingen: Oh Tannenbaum - Unfälle auf der B 294 wegen einem Tannenbaum

Die Polizei muss sich leider "alle Jahre wieder" mit den Folgen schlecht gesicherter Weihnachtsbäume befassen. Nicht selten kam es in der Vergangenheit deshalb auch zu Verkehrsunfällen.

Im aktuellen Fall fuhr am Dienstag, 22.11.2022, ein Auto mit Anhänger auf der B 294 in Richtung Freiburg. In Höhe Suggental fiel dann nach Zeugenangaben gegen 18:20 Uhr ein Tannenbaum vom Anhänger auf die Fahrbahn. Mindestens drei Autofahrer sahen das Hindernis in der Dämmerung zu spät und fuhren darüber. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Polizei hat bereits erfolgversprechende Ermittlungsansätze den Verantwortlichen, der seine Ladung ganz offensichtlich nicht korrekt gesichert hatte, zu ermitteln.

Nach Zeugenhinweisen stand er einige Meter weiter mit seinem Zugfahrzeug und dem Anhänger am Seitenstreifen und sicherte die anderen Bäume nach. Wer Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch (Tel.: 07681-4074-0) in Verbindung setzen.

