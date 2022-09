POL-WES: Wesel - Mehrere Verletzte nach Unfällen im Kreisgebiet

Hünxe (ots) - Die Brandserie in Hünxe setzt sich fort. So brannte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr Waldboden mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Ebenfalls am Lindhagenweg fing am Donnerstag gegen 3.45 Uhr eine 800 Quadratmeter große Fläche des Waldbodens Feuer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen um Hinweise. Vor diesen beiden Bränden waren bereits andere Feuer entstanden ...

