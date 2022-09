POL-WES: Schermbeck - Nach Pferde-Diebstahl: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Hamminkeln (ots) - Ein Mann hat sich gegenüber einer 28-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Frau sah den Mann, wie er unbekleidet auf einem Waldweg in Richtung des Campingplatzes Dingdener Heide lief - in Höhe der Kreuzung Krechtinger Straße/Bußter Weg. Die Polizei bittet Zeugen, denen der Mann am Mittwoch gegen 19.40 Uhr ebenfalls aufgefallen ist, sich zu melden. Der Exhibitionist ist etwa 50 bis 60 ...

mehr