POL-WES: Wesel - Landrat Ingo Brohl begrüßt 53 neue Polizistinnen und Polizisten

Wesel (ots)

Landrat Ingo Brohl hat heute Morgen (01.09.2022, 09.00 Uhr) in der Kreispolizeibehörde Wesel 53 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßt.

41 von ihnen haben frisch ihr dreijähriges Studium abgeschlossen. Für sie ist die Polizei im Kreis Wesel die erste Station nach Abschluss der Ausbildung.

Zwei junge Kollegen haben ihre Ausbildung ebenfalls gerade abgeschlossen. Sie sind über das landesweite Programm "Spezialisten zu Polizisten" in die Behörde gekommen. Beide haben eine Ausbildung im IT-Bereich. Diese Kollegen werden zukünftig als Kriminalisten die Direktion Kriminalität verstärken.

Zu guter Letzt: Zehn Kolleginnen und Kollegen haben sich aus "persönlichen Gründen" aus anderen Behörden in den Kreis Wesel versetzen lassen. Der größte Teil der neuen Kolleginnen und Kollegen wird zukünftig auf den Polizeiwachen im Kreis eingesetzt.

"Wir freuen uns über jeden Einzelnen von Ihnen", sagte Landrat Ingo Brohl bei der Begrüßung der Neuen. "Ich hoffe, dass Sie sich hier schnell einleben und sie gemeinsam mit ihrem Kolleginnen und Kollegen am hohen Sicherheitsstandard unserer Behörde erfolgreich weiterarbeiten."

Danach nahm er den frisch gebackenen Kommissarinnen und Kommissaren feierlich den Diensteid ab.

Im Gegenzug zu den personellen Zugängen sind in den vergangenen zwölf Monaten etliche Polizistinnen und Polizisten in den Ruhestand gegangen oder in andere Behörden versetzt worden, so dass die Kreispolizeibehörde netto insgesamt 3 Polizeivollzugsbeamte mehr hat, als im letzten Jahr.

"Die personelle Verstärkung der KPB Wesel ist insgesamt eine gute Nachricht für die Menschen im Kreis Wesel und alle Mitarbeitenden der Polizei", so Ingo Brohl.

