POL-FR: Weil am Rhein: Fritteuse löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Eine stärkere Rauchentwicklung aus einer Fritteuse löste am Dienstag, 22.11.2022, gegen 16.10 Uhr, in einem Pflegeheim in der Römerstraße einen Brandmeldealarm aus. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an. Ursächlich für das Auslösen des Alarmes war wohl eine Fritteuse, in welcher in Öl Essen zubereitet wurde und es dabei zu einer stärkeren Rauchentwicklung kam. Es kam zu keinem Brand. Auch entstand kein Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort.

