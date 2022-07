Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheiben an PKW eingeschlagen - Tatverdächtige vor Ort gefasst

Bernkastel-Kues (ots)

Am 09.07.2022, gegen 23:00Uhr, kam es in der Brüningstraße in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen, wobei die Scheiben von zwei PKW mutwillig eingeschlagen wurden. Ein zufällig im Bereich des Tatorts befindlicher Streifenwagen wurde durch die verursachte Geräuschkulisse auf den Vorfall aufmerksam und konnte in Tatortnähe zwei Personen kontrollieren, welche mit Hilfe von Zeugen als Tatverdächtige identifiziert werden konnten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Die Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachverhaltsaufnahme zur Polizeiinspektion Bernkastel-Kues verbracht und im Anschluss entlassen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich.

