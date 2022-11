Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Autoscheiben eingeschlagen, Gegenstände entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag, dem 18.11. 2022, auf Samstag, dem 19.11.2022, wurden im Bereich der Freiburger Innenstadt in der Garten- und der Erbprinzenstraße die Scheiben an mindestens drei Fahrzeugen eingeschlagen. Aus zwei der Fahrzeuge wurden dabei Unterhaltungselektronik und kleinere Bargeldbeträge entwendet. Der Sachschaden dürfte den Diebstahlsschaden bei weitem übertreffen.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich zu melden. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel: 0761-882-4221, erreichbar.

