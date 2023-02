POL-CUX: Verstöße wegen nicht vorhandener Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Am 01.02.2023, gegen 17:24 Uhr, sind durch bislang unbekannte Personen mehrere Gegenstände von einer Brücke bei Nordholz auf die A27 geworfen worden. Dort haben sie einen vorbeifahrenden Pkw getroffen, an dem Sachschaden entstanden ist. Personen wurden dabei nicht verletzt. Eine Straftat wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten ...

