Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

BAB27. Am Dienstag (31.01.2023) gegen 09:00 Uhr kollidierte ein Opel Vivaro auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode im Bereich Hagen im Bremischen mit einem Sicherungsanhänger der Autobahn GmbH, der dort im Rahmen einer Tagesbaustelle zur Absicherung aufgestellt war. Der 51-jährige Fahrzeugführer wurde hierdurch leicht verletzt. Pkw und Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Am heutigen Mittwoch zwischen 05:30 Uhr und 06:10 Uhr ereigneten sich aufgrund von Straßenglätte drei Unfälle auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Gegen 05:30 Uhr geriet zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt ein VW Golf ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Seitenschutz- und dann mit der Mittelschutzplanke. Hier kam er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Kurz darauf geriet 200m weiter ein Opel Kombi ins Schleudern und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Die 38 und 24-jährigen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Überholfahrstreifen war zeitweise gesperrt. Gegen 06:10 Uhr geriet zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Wulsdorf ein BMW alleinbeteiligt ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

