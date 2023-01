POL-CUX: Kontrolle eines E-Scooter Fahrers führt zu mehreren Straftaten

Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Donnerstag (26.01.2023) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen 17:35 Uhr einen 16-jährigen Jugendlichen mit seinem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven. Er konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben. Gegen 22:15 Uhr kontrollierten Beamte des ...

