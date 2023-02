POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Am Mittwochabend (01.02.2023) wurde die Polizei Schiffdorf zu einem schweren Raub in die Silberseestraße in Wehdel gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelte gegen 18:45 Uhr ein unbekannter männlicher Täter an der Haustür des 69-jährigen männlichen Anwohners. Nach dem Öffnen verschaffte der Täter sich unter Gewaltanwendung sofort Zutritt zum Haus und forderte Bargeld. Durch die Tat wurde das Opfer schwer verletzt und musste in ein Bremer ...

mehr