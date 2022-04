Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw - Festnahmen

Gersfeld. Nach mehreren Diebstählen im Zusammenhang mit Pkw in den zurückliegenden Wochen im Bereich von Gersfeld, nahm die Polizei am frühen Donnerstagmorgen (07.04.) drei Tatverdächtige fest.

In der Nacht meldeten sich Anwohner aus Mosbach bei der Polizei und gaben den Hinweis auf drei Personen, die in Autos schauen würden. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten gegen 4.45 Uhr zwei 18-Jährige aus Fulda und Neuhof an und nahmen diese fest. Die Personen hatten mehrere Gegenstände bei sich, die offensichtlich aus Diebstählen stammten. Kurz darauf erfolgte in Gersfeld die Festnahme eines dritten 17-jährigen Tatverdächtigen aus Neuhof.

Die Kriminalpolizei Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. Hierbei konnte der Verdacht begründet werden, dass die Täter unter anderem für weitere Diebstähle von und aus Pkw in den zurückliegenden Wochen in den Bereichen Heubach, Sinntal und Flieden verantwortlich sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Garage auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell