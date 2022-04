Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zaun von Pferdekoppel beschädigt - Verletztes Tier eingeschläfert

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (12.04.) mehrere Pfosten eines Zauns einer Pferdekoppel in der Straße "Am Müllersgraben" im Ortsteil Allmenrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die zwei zur Tatzeit darauf weidenden Tiere in der Folge durch die hierbei entstandene Zaunöffnung die Wiese.

Die Pferde konnten am nächsten Morgen wieder eingefangen werden. Ein Vierbeiner verletzte sich außerhalb der Koppel jedoch so schwer, dass er in der Folge noch am selben Abend von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

