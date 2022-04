Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Schönbrunn (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wendete Mittwoch gegen 14:55 Uhr in einer Einmündung in der Schnetter Straße in Schönbrunn. Beim Rückfährtsfahren kollidierte der oder die Unbekannte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend nahm der Verursacher Reißaus und flüchte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur angezeigten Unfallflucht aufgenommen und bitte um Hinweise, die unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

