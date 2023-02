Ransbach-Baumbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf heutigen Montag wurden in Ransbach-Baumbach, Hochstraße mehrere Pkw durch unbekannte Täter aufgebrochen und durchwühlt. Teilweise wurden geringwertige Gegenstände entwendet. Hinweise zu Tätern oder Tathergang bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter Tel: 02624-9402-0 richten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der ...

