POL-HK: Heidekreis: Informationsabende der Polizei Heidekreis für Eltern von Bewerbern sowie für Bewerber

Informationsabende der Polizei Heidekreis für Eltern von Bewerbern sowie für Bewerber Heidekreis: Die Polizeiinspektion Heidekreis bietet Eltern, deren Kinder Interesse am Polizeiberuf haben, sich - ohne ihre Kinder - über den Beruf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium zu informieren. Am Mittwoch, 08.02.2023, ab 19.00 Uhr wird interessierten Eltern im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Möglichkeit gegeben, sich direkt mit den Beamtinnen und Beamten der Nachwuchsgewinnung auszutauschen. Diese Veranstaltung ist ausschließlich für Eltern gedacht. Interessierte Schülerinnen und Schüler sind am 15.02.23, ab 18.00 Uhr zum "Abend der Bewerber" herzlich eingeladen. Die potentiellen Bewerber sollten mindestens den Realschulabschluss anstreben oder bereits erlangt haben. Willkommen sind aber auch Auszubildende oder Berufswechsler, die eine neue Herausforderung suchen. Das Team der Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion wird nicht nur über das Auswahlverfahren sowie das dreijährige Studium informieren, sondern auch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei aufzeigen und einen Einblick in die lokale Polizeiarbeit gewähren. Beide Veranstaltungen finden am Sitz der Polizeiinspektion Heidekreis, Böhmheide 37-41, in 29614 Soltau statt. Telefonische Rückfragen zu den Berufsinformationsabenden nimmt Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz unter 05191/9380-108 entgegen. Anmeldungen sind bis zum 07.02. beziehungsweise 14.02.23 per E-Mail an auf@pi-hk.polizei.niedersachsen.de möglich.

