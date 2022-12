Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Am Elschatt; Tatzeit: 28.12.22, zwischen 15.00 und 19.15 Uhr; Einen Tresor entwendeten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch am Mittwoch in Heiden. Dort hatten sie zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

