Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geldbörse entwendet; Bispingen: Rucksack aus Pkw gestohlen; Soltau: Seitenscheibe eingeschlagen; Soltau: Anrufe falscher Polizeibeamter; Neuenkirchen: Geräteschuppen gerät in Brand.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.01.2023 Nr. 1

30.01./Geldbörse während Einkauf entwendet

Soltau: Unbekannte Diebe entwendeten, gegen 11:30 Uhr einem 78-jährigen Mann die Geldbörse in einem Discounter an der Böhmheide. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

30.01./Rucksack aus Pkw gestohlen

Bispingen: In dem Zeitraum von 18.55 Uhr bis 19:05 Uhr nutzten Unbekannte die Gelegenheit und zerstörten die Scheibe eines Pkw in der Straße Horstfeld. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bispingen, 05194/982460 entgegen.

30.01./Seitenscheibe eingeschlagen

Soltau: Auf dem Parkplatz des Designer Outlet Centers wurde zwischen 17.00 und 19.00 Uhr an einem Pkw Mercedes eine Seitenscheibe zerstört. Die Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug drei Einkaufstüten mit Bekleidung sowie ein iPad im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Soltau, 05191/93800 zu melden.

30.01./Anrufe falscher Polizeibeamter

Soltau: Am Montag kam es im Bereich von Soltau vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. In dem Gespräch versuchten die Täter Vermögensauskünfte von der Angerufenen zu erlangen. Diese erkannten jedoch die Betrugsmasche, beendeten folgerichtig das Gespräch und informierten die richtige Polizei. Zu weiteren, jedoch erfolglosen Betrugsversuchen kam es vereinzelt auch über den Messenger Dienst WhatsApp. Hier gaukeln die Betrüger in dem Chatverlauf vor, ein naher Angehöriger zu sein und teilen dem Gegenüber eine neue Handyerreichbarkeit mit. Im Weiteren werden dann Geldüberweisungen erbeten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nur aufgrund eines Chatverlaufs bei WhatsApp Überweisungen vorzunehmen. Man sollte hellhörig werden, wenn die Nummer unbekannt ist, allerspätestens jedoch, wenn es darum geht, Gelder zu überweisen.

30.01./Geräteschuppen gerät in Brand

Neuenkirchen: Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Geräteschuppens in der Schneverdinger Straße aus. Der Gerätschuppen in dem unter anderem Feuerholz gelagert wurde brannte vollständig nieder. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

