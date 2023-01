Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs; Schneverdingen: Angefahren und Fuß überrollt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.01.2023 Nr. 1

29.01./In Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs

Wietzendorf: Ein 52-jähriger Autofahrer fiel am Sonntagnachmittag, gegen 15:00 Uhr auf der A 7 bei zwischen Fallingbostel und Soltau auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw an einem Autohof stoppen und den Fahrer überprüfen. Ein Alkoholtest ergab 1,25 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

28.01./ Angefahren und Fuß überrollt

Schneverdingen: Am Samstag, 11:00 Uhr wurde ein Paketzusteller bei einer fahrbahnseitigen Entladetätigkeit in der Verdener Straße an seinem Zustellfahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw einer 83-Jährigen gestreift und ein Fuß überrollt. Der 37-jährige Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell