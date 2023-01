Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

A7: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 - eine Person tödlich verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.01.2023 Nr. 1

27.01 / Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 - eine Person tödlich verletzt

Bispingen / A7: In der Nacht zu Freitag, gegen 03.04 Uhr kam es auf der A7, Fahrtrichtung Hannover, in der Gemarkung Bispingen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57jähriger Pkw-Fahrer aus Thüringen befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Fahrstreifen und prallte gegen die hintere linke Fahrzeugecke eines dort fahrenden Sattelzugs. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein 47jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Thüringen, verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Hannover musste zwecks Bergung und Unfallaufnahme bis 06.40 Uhr voll gesperrt werden.

