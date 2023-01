Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tische und Stühle eines Restaurants gestohlen; Soltau: Teile aus Fahrzeugen ausgebaut; Schneverdingen: Farbschmierereien an der Schröderstraße

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.01.2023 Nr. 1

24.01 / Tische und Stühle eines Restaurants gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montag, 23.01.23, 15.00 Uhr und Dienstag, 24.01.23, 19.00 Uhr vom Außenbereich eines Restaurants im Hagen diverse Tische und Stühle. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

24.01 / Teile aus Fahrzeugen ausgebaut

Soltau: In der Nacht zu Dienstag begaben sich Unbekannte auf die Einfahrt eines Grundstücks an der Lohengaustraße und entwendeten aus einem BMW und einem Porsche die Scheinwerfer, ein Lenkrad und Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.01 / Farbschmierereien an der Schröderstraße

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühten Unbekannte an der Schröderstraße diverse Objekte mit roter Farbe, darunter Kennzeichen von Fahrzeugen, eine Autoscheibe, einen Schaukasten der Kirche, Carports und Garagen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell