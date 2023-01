Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Polizei sucht Flüchtigen nach Unfall auf Aldi-Parkplatz; Benefeld/Walsrode: Einbrüche in Schulen; Schneverdingen: Einbruch: Bargeld gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.01.2023 Nr. 1

23.01 / Polizei sucht Flüchtigen nach Unfall auf Aldi-Parkplatz

Rethem: Die Polizei Rethem sucht ein vermutlich hellblaues oder türkisfarbenes Fahrzeug, dass am Montag, zwischen 10.50 und 11.10 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Stöckener Straße beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Ecke eines schwarzen BMW fuhr und danach flüchtete. Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug bitte unter 05165/291340.

23.01 / Einbrüche in Schulen

Benefeld/Walsrode: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam sowohl in einen Bereich der Waldorfschule an der Cordinger Straße als auch in die Schule an der Ostdeutschen Allee ein. In Benefeld wurde ein Schrank durchsucht, in Walsrode sechs Kajaks, sechs Paddel und eine Boje entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

23.01 / Einbruch: Bargeld gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in ein Haus an der Straße Am Buschfeld ein und entwendeten Bargeld, das sich zum Teil in einer Tasche befand. Die Tasche wurde später wenige Grundstücke weiter leer aufgefunden. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

22.01 / Terrassentür aufgehebelt

Soltau: Am Sonntag, zwischen 17.25 und 20.25 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Böttcherstraße auf, gelangten in das Objekt und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

23.01 / Teile aus Porsche ausgebaut

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag überwanden Unbekannte den Schließmechanismus eines Porsche, der an der Straße Blumenlage abgestellt war. Sie entwendeten das Lenkrad, eine fest verbaute Digitaluhr und beide Scheinwerfer. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

23.01 / Transporter ausgebrannt

Hünzingen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend, gegen 22.00 Uhr an der Benefelder Straße ein Mercedes Benz Sprinter in Brand. Das Fahrzeug brannte vollkommen aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden nicht verletzt.

24.01 / Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße

Soltau: Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Donnerstagabend, 19.01.2023, gegen 18.10 Uhr auf der Wilhelmstraße an einem Unfall beteiligt war. Auf Höhe der Löwenapotheke in Richtung Poststraße soll er einem gerade anfahrenden schwarzen Volvo - von hinten links kommend - unverhofft vor das Fahrzeug gefahren sein. Aufgrund eines Rückstaus habe der Volvo gestanden und Platz nach vorn gelassen, um zwei Frauen das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als sich der Verkehr wieder in Gang gesetzt habe, soll der Fahrradfahrer vor das Auto gefahren und gestürzt sein. Der Autofahrer sei ausgestiegen, der Fahrradfahrer sei davongefahren. Das Auto wurde bei dem Unfall beschädigt. Beschreibung des Fahrradfahrers: männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 170 cm groß, ungepflegte Gesamterscheinung, normale Statur, kinnlange Haare, eher ungepflegter Bart (länger als Dreitagebart), trug eine dunkle Jacke, Jeans und eine dunkle Wintermütze. Der Fahrradfahrer sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell