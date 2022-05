Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei BMWs angegangen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04./05.05.2022) gingen Unbekannte drei Autos der Marke BMW an und bauten Navigationssysteme und Lenkräder aus. In der Straße "Am Anger" stahlen sie gleich den ganzen Wagen und stellten ihn unweit des Tatortes ohne Navigationssystem wieder ab. Auch in der Danziger Straße und im Fliederweg mussten Detmolder feststellen, dass die Täter die Navigationssysteme und zusätzlich Lenkräder und Airbags aus ihren Autos ausgebaut hatten. Insgesamt wurde ein Schaden von ungefähr 20 000 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

