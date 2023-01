Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

A7: Ladungsdiebe am Werk

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.01.2023 Nr. 1

25.01 / Ladungsdiebe am Werk

Soltau / A7: Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 17.30 und 23.45 Uhr waren auf dem Parkplatz Wietzenbruch, an der A7, Fahrtrichtung Hannover, Gemarkung Soltau Ladungsdiebe aktiv. Insgesamt schnitten sie an 15 Lkws die Plane auf, um sich einen Überblick über die Ladung zu verschaffen. Von einem Lkw entwendeten sie wenige Teile Gartengerät. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

