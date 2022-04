POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger aus Dielheim vermisst - Wer hat Ben G. gesehen und kann Hinweise geben?

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr wurden drei Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren, unabhängig voneinander, von einem bislang nicht bekannten Mann angesprochen. Eine aufmerksame Passantin bemerkte in den frühen Nachmittagsstunden einen jungen ...

