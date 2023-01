Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

Walsrode: Autofahrer unter Drogeneinfluss; Bispingen: Lkw gegen Baum: ein Schwerverletzter; Häuslingen: Auto rutscht in Stromverteilerkasten und fährt weiter

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.01.2023 Nr. 2

26.01 / Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel / Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr einen 31jähriger Autofahrer auf der Düshorner Straße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Am Nachmittag, gegen 15.15 Uhr wurde auf der Ludwig-Rahlfs-Straße in Walsrode ein 21-Jähriger in seinem Auto angehalten. Auch er führte einen Drogentest durch, der ebenfalls positiv auf THC reagierte. Außerdem war der Fahrer zurzeit mit einem Fahrverbot belegt - durfte also gar nicht fahren. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. Gegen den 21-Jährigen wird außerdem wegen Fahrens trotz bestehenden Fahrverbots ermittelt.

26.01 / Lkw gegen Baum: ein Schwerverletzter

Bispingen: Am Donnerstag, gegen 09.30 Uhr kam es auf der B209 im Bereich Bispingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Lkw schwer verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 58-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwerverletzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

26.01 / Auto rutscht in Stromverteilerkasten und fährt weiter

Häuslingen: Die Polizei sucht einen Fahrzeugführer, der am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.30 Uhr - aus dem Neubaugebiet kommend - den Eilstorfer Weg befuhr, im Kreuzungsbereich Im Tiefen Horn aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Stromverteilerkasten sowie einen Zaun prallte. Durch den Anprall wurde der Kasten verdreht und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

27.01 / Hund auf Grünstreifen von Auto erfasst - Autofahrer fährt weiter

Wintermoor: Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag, 17.01.23, gegen 07.10 Uhr die Lange Straße (L 171), außerhalb der Ortschaft, in der 70-Kmh-Zone, in Richtung Norden befuhr und nach rechts - etwa 90 cm - von der Fahrbahn abkam. Dabei erfasste er einen Hund, der sich - in Begleitung seines Halters - auf dem Grünstreifen zwischen Geh-/Radweg und Fahrbahn befand. Der Hund erlag sofort seinen Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

27.01 / Polizei sucht Zeugen/Geschädigte zu Verkäufer eines Straßenmagazins

Bispingen: Am Samstagvormittag, 07.01.2023 wurden auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt von einem Verkäufer Ausgaben eines gemeinnützigen Hamburger Straßenmagazins angeboten. Er war nicht autorisiert und handelte nicht gemeinnützig. Diesbezüglich wird ein Verfahren wegen Verdacht des Betruges gegen den Verkäufer geführt. Käufer dieser Ausgaben werden gebeten, sich mit der Polizei Bispingen unter 05194/98246-0 in Verbindung zu setzen.

