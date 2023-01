Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau B71 - Fußgängerin von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt Walsrode - PKW-Komplettentwendung

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Diverse Pkw-Aufbrüche

Am Freitagmorgen wurden der Dienststelle in Soltau mehrere Diebstähle aus hochwertigen Fahrzeugen im Bereich An der Weide / Hasenwinkel / Kantweg mitgeteilt. Die bislang unbekannte Täterschaft hatte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf die Lenkräder, Außenspiegel und Navigationsgeräte der betroffenen Fahrzeuge abgesehen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Soltau B71 - Fußgängerin von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt

Am Freitagabend kam es gegen 17:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 im Kreuzungsbereich Stübeckshorn. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin erfasste aus bisher ungeklärter Ursache eine 49-jährige Fußgängerin mit ihrem Fahrzeug. Die Fußgängerin verstarb in Folge des Unfalls noch am Unfallort an ihren schwerwiegenden Verletzungen. Die Bundesstraße 71 war bis 22:00 Uhr vollständig gesperrt.

Dorfmark - Einbruch in zwei Werkstätten

Am Freitag, den 27.01.2023, im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr, gelangte die bislang unbekannte Täterschaft auf ein Firmengelände in der Becklinger Straße in Dorfmark. Auf dem Betriebshof wurden zwei Werkstätten aufgebrochen und Kupferrohre entwendet. Möglicherweise zur späteren Abholung wurden außerdem diverse Werkzeuge auf dem Betriebsgelände bereitgelegt. Die Schadenshöhe wird auf circa 8000,- Euro geschätzt.

Ladungsdiebe auf der Tank- und Rastanlage "Allertal-West"

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27-28.01.2023) kam es auf der Tank- und Rastanlage "Allertal-West" an der A7 in Fahrtrichtung Hannover zu Ladungsdiebstählen. Um sich einen Überblick zu verschaffen, schnitten die unbekannten Täter an zwei Lastkraftzügen die Plane auf und entwendeten aus einem Anhänger diverse Rasenmäher. Die Schadenshöhe beträgt circa 8500,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter der Telefonnummer 05191/9380-0 entgegen.

Walsrode - PKW-Komplettentwendung

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ungeklärte Art und Weise den verschlossenen Pkw der Marke Jeep vom Grundstück der Eigentümer. Der Fahrzeugwert beträgt ca. 50.000 Euro.

Essel / A7- Berufskraftfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen stellten Polizeibeamte nach einem Hinweis auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover einen Sattelzug mit auffälliger Fahrweise fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage "Allertal-West" ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 49 Jahre alten Fahrzeugführenden einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- EUR durch die zuständige Staatsanwaltschaft angeordnet.

Lindwedel - Fahren unter BTM-Einfluss

In den frühen Sonntag-Morgenstunden wurde durch Polizeibeamte ein Pkw in Lindwedel angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei der 30-jährigen Fahrzeugführerin Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein anschließender Schnelltest ergab eine Beeinflussung durch Kokain, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Soltau Radfahrer unter Alkoholeinfluss

In der Sonntagnacht stürzte ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt im Bereich des Marienburger Damms. Die hinzugerufenen Polizisten stellen eine deutliche Alkoholisierung von 2,40 Promille beim Radfahrer fest. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

