POL-RZ: Trunkenheitsfahrt mit 2,12 Promille in Krüzen beendet

Ratzeburg (ots) - 14. November 2022 | Kreis Stormarn - 11.11.2022 - Brunsbek Am vergangenen Freitag (11.11.2022), in der Zeit von 17.10 Uhr bis 21.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Dorfstraße in Brunsbek, in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses ein. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten die Unbekannten in das Erdgeschoss des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach ...

mehr