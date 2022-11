Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in der Hagener Allee

Ratzeburg (ots)

14. November 2022 | Kreis Stormarn - 12.-13.11.2022 - Ahrensburg

Am vergangenen Wochenende (12.11. - 13.11.2022) ist es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Bislang Unbekannte drangen am 12.11.2022 zwischen 10.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster sowie in der Zeit vom 12.11.2022, 11.30 Uhr bis zum 13.11.2022, 00.30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnhäuser ein.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Stehlgut und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Hagener Allee gemacht? Wem sind diesbezüglich Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell