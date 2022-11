Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in die Privaträume eines Mehrpartien-Wohnhauses - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

11. November 2022 | Kreis Stormarn - 08.11.2022 - Witzhave

Bereits am 08.11.2022, in der Zeit von 17.00 Uhr - 17.10 Uhr gelangten bislang Unbekannte in die Privaträume eines Mehrpartien-Wohnhauses in der Möllner Landstraße in Witzhave.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren zwei Tatverdächtige mit einem hellgrünen Fahrzeug vor das Haus und hielten sich zunächst im vorderen Teil des Hauses, welches geschäftlich genutzt wird, auf.

Kurz darauf verschwanden die zwei Unbekannten in den nicht einsehbaren rückwärtigen Bereich des Hauses. Hier ist es offenbar zu einem Betreten der Privaträume gekommen. Anschließend entfernten sie sich fluchtartig mit ihrem Fahrzeug.

Wenig später wurde durch die Wohnungsinhaber der Diebstahl eines Portmonees sowie einer geringen Menge an Bargeld festgestellt.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat um den angegebenen Tatzeitraum das obige Fahrzeug (grün- oder türkisfarbig) im Bereich Witzhave wahrgenommen? Wer kann weitere Hinweise zu den Fahrzeuginsassen oder auch zu einem verwendeten Kennzeichen geben? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell