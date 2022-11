POL-RZ: Telefonstörung bei der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots) - 10. November 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg Seit längerer Zeit versuchen Betrüger immer wieder, sich am Telefon als Familienangehörige in Not auszugeben. Neben den normalen Telefonaten häufen sich auch Betrugsversuche über WhatsApp. Unbekannte Täter geben sich als Familienangehörige aus und schreiben, dass sie aufgrund von Diebstahl, Verlust oder Defekts kein Zugriff mehr auf ihr Handy haben ...

mehr