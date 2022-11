Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++Achtung! Betrüger am Telefon +++

Ratzeburg (ots)

10. November 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Seit längerer Zeit versuchen Betrüger immer wieder, sich am Telefon als Familienangehörige in Not auszugeben. Neben den normalen Telefonaten häufen sich auch Betrugsversuche über WhatsApp. Unbekannte Täter geben sich als Familienangehörige aus und schreiben, dass sie aufgrund von Diebstahl, Verlust oder Defekts kein Zugriff mehr auf ihr Handy haben und sich daher über eine neue Telefonnummer melden. Meist schreiben sie nur "Hallo Mama" oder "Hallo Papa", ohne ihren eigenen Namen zu nennen. Im weiteren Chatverlauf geben die vermeintlichen Kinder an, dass sie aufgrund des fehlenden oder defekten Handys keinen Zugang zu ihrem Onlinebanking haben und bitten um eine Echtzeitüberweisung einer offenen Rechnung. Nach erfolgreicher Überweisung sollte ein Screenshot von der Überweisung geschickt werden und kurz darauf erfolgte eine erneute Bitte um Begleichung einer weiteren Rechnung.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Egal ob per Nachricht oder am Telefon, lassen sie sich den Namen ihres Gesprächspartners nennen! Beenden Sie den Kontakt und rufen Ihre Familienangehörigen über die alten Nummern an! Führen Sie bei geringstem Zweifel keine Überweisungen aus! Kein Geld an Fremde übergeben!!

Hinnerk von der Präventionsstelle der Polizeidirektion hat auch einige nützliche Tipps parat: https://youtu.be/C8iZvGsgwwI

Diese helfen natürlich auch bei Betrugsversuchen über Messenger- Apps.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell