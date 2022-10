POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache gegen am Sonntag gegen 8 Uhr ein mit Bauschutt beladener Baucontainer an der Straße An der Haarbrücke in Meppen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Meppen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr