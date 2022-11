Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Telefonstörung bei der Polizeidirektion Ratzeburg - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

14. November 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Die Telefonstörung bei der Polizeidirektion Ratzeburg dauert weiterhin an. Am Donnerstag (10. November 2022) wurde bei Baggerarbeiten ein Telefonkabel beschädigt, so dass das Polizeirevier Ratzeburg, die Kriminalpolizei Ratzeburg, die Pressestelle und die Vermittlung der Polizeidirektion Ratzeburg in Ratzeburg über die üblichen Telefonnummern derzeit telefonisch nicht erreichbar sind. Es besteht die Möglichkeit in der Zeit zwischen 08-16 Uhr die Vermittlung in Ratzeburg über die Telefonnummer des Polizeirevieres Bad Oldesloe: 04531/501-0 zu erreichen. Von dort kann an die einzelnen Dienststellen durchgestellt werden.

In dringenden Fällen melden Sie sich beim Notruf der Polizei unter der Telefonnummer: 110.

Sobald die Störung behoben ist, werden wir dieses mitteilen.

