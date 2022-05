POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Obrigheim (Pfalz) (ots) - In der Nacht von Freitag, 20.05.22 auf Samstag, 21.05.22 entwendeten unbekannte Täter zwei Brahma-Hühner aus einem Gehege in der Colgensteiner Bahnhofstraße. Beide Hühner wurden von ihrer Besitzerin am Abend in einen unverschlossenen Hühnerstall, der in dem Gehege steht, hineingesetzt. Durch den Diebstahl ist der Geschädigten ein Schaden von ca. 60 Euro entstandenen. Hinweise zu den Hühnerdieben werden an die Polizeiinspektion Grünstadt ...

