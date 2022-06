Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Suche der Soko Kepler nach einer Zeugin im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Bahnhof erledigt

Ludwigsburg (ots)

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu dem Tötungsdelikt am Bahnhof Weil der Stadt vom 04.06.2022 dauern auch nach der Festnahme eines Tatverdächtigen weiter an. In diesem Zusammenhang wurde am Dienstagabend die Fahndung nach einer bis dahin unbekannten Zeugin veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5248519). Diese Fahndung hat sich erledigt, die 24-jährige Frau hat sich noch am Dienstag selbst bei der Kriminalpolizei gemeldet und konnte bereits als Zeugin zum Sachverhalt vernommen werden. Die unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weil-der-stadt-sonderkommission-kepler-sucht-dringend-eine-zeugin-zum-toetungsdelikt-am-bahnhof/ veröffentlichte Fahndung wurde daher wieder gelöscht. Davon unabhängig nimmt die Kriminalpolizei weiterhin sachdienliche Hinweise zur Tat unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

