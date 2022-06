Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt: Sonderkommission Kepler sucht dringend eine Zeugin im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Auch nach der Festnahme eines 75-jährigen Tatverdächtigen am 07.06.2022 dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiter an. Insbesondere geht es um die Rekonstruktion des genauen Tatablaufs sowie um die Aufklärung der Hintergründe der Tat. Der Tatverdächtige sowie das 63-jährige Opfer hatten sich am Samstag, 04.06.2022, kurz vor 18:30 Uhr am Bahnhof in Weil der Stadt aufgehalten. Um 18:31 Uhr bestiegen beide die S-Bahn der Linie 6 in Fahrtrichtung Stuttgart, die wenige Minuten zuvor auf Gleis 1 in den Bahnhof eingefahren war. Den Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhofsbereich zufolge waren zu diesem Zeitpunkt mehrere Passantinnen und Passanten auf dem Bahnsteig. An dem Tag fand auch das Frühlingsfest des Musikvereins "Stadtkapelle" Weil der Stadt statt, was möglicherweise zu höherem Personenaufkommen im Bahnhofsbereich geführt hat.

Der später an einer Stichverletzung verstorbene 63-Jährige hatte ein markantes Aussehen und trug lange, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare. Er war mit einer blauen Jeans und einem grauen T-Shirt mit Motivdruck bekleidet und führte einen karierten Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht weiterhin Zeugen für den genannten Sachverhalt. Aktuell wird insbesondere eine Frau gesucht, die sich am 04.06.2022 gegen 18:32 Uhr auf dem Bahnsteig aufgehalten hat und den Videoaufzeichnungen zufolge kurz vor dem Tatverdächtigen in die S6 in Richtung Stuttgart eingestiegen ist. Möglicherweise könnte sie Wahrnehmungen bzw. Beobachtungen gemacht haben, die von enormer Wichtigkeit für die Ermittlungen der Soko Kepler sein können. Die Zeugin wird daher dringend gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Link zur Online-Fahndung mit Bild der noch unbekannten Zeugin: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weil-der-stadt-sonderkommission-kepler-sucht-dringend-eine-zeugin-zum-toetungsdelikt-am-bahnhof/

