Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Polizei

Germersheim (ots)

Rekordverdächtige 50 Jahre war unsere Tarifangestellte Angela Bertram im Dienst der Polizei beschäftigt. Für mich als 35-jähriger Verfasser dieses Presseberichts und für die meisten anderen Kollegen eine unfassbare Zahl und Anlass genug, dies in ein paar Zeilen zu würdigen und auch zu veröffentlichen.

1971 begann ihr beruflicher Alltag bei der damaligen Polizeidirektion in Speyer. Nach eineinhalb Jahren folgte der Wechsel zur Kriminalpolizeiinspektion beim Landratsamt in Germersheim. In den kommenden Jahren erwartete die junge Verwaltungsangestellte ein Umzug in das alte Sparkassengebäude, in dem später die Polizeiinspektion gegründet wurde. Die fortschreitende und unaufhaltsame Digitalisierung der Verwaltung brachte auch eine Vielzahl von neuen Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Bis heute fühlt sie sich an ihrem Schreibtisch wohl und kann zurecht behaupten, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat.

Wir sind stolz, eine so treue und tolle Mitarbeiterin in unseren Reihen zu haben und wünschen ihr für den bald anstehenden Ruhestand alles Gute und viel Gesundheit.

