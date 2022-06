Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall mit zwei Rennradfahrern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei 30 und 29 Jahre alte Radfahrer befuhren am Dienstag um kurz nach 18 Uhr mit ihren Rennrädern die Straße "In der Au" in Marbach und fuhren aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander zu. Im Bereich des Gruppenklärwerks Häldenmühle begegneten sich die beiden Radfahrer, wobei der 30-Jährige zu weit links und damit auf der Fahrbahnseite des entgegenkommenden 29-Jährigen fuhr. Beide Rennradfahrer versucht noch, sich gegenseitig auszuweichen, stießen jedoch in der Folge frontal zusammen, stürzten von ihren Rädern und verletzten sich leicht. Der 30-Jährige musste an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden. An den beiden Rennrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.100 Euro. Nach Angaben beider Unfallbeteiligter müssten drei Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben. Diese drei noch unbekannten Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell