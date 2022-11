POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 14. November 2022 | Kreis Stormarn - 12.-13.11.2022 - Ahrensburg Am vergangenen Wochenende (12.11. - 13.11.2022) ist es in der Hagener Allee in Ahrensburg zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Bislang Unbekannte drangen am 12.11.2022 zwischen 10.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster sowie in der Zeit vom 12.11.2022, ...

